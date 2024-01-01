В Херсон пришла японская техника с грифом SAS: кто ее получил

Вилочный погрузчик Toyota Tonero 35 адресно отправлен в автопарк городского коммунального предприятия "Херсонтеплоэнерго", на объектах которого такой технике работа есть круглый год. Особое значение погрузчик приобретает во время аварийно-восстановительных работ, на разгрузочно-погрузочных операциях.

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Привлекательность Toyota Tonero в том, что это многофункциональная машина, хотя основным рабочим атрибутом здесь есть вилы на вертикальной мачте с механизмом изменения угла наклона. Отзывы об этой машине довольно положительные не только от украинских пользователей, но и мировых. И это неудивительно.

По итогам прошлого года складская техника Toyota, к сегменту которой относятся и серия Tonero, имела лучшие показатели продаж – 16 549 единиц, а это почти 30-процентная доля (29,7%) в мировой рыночной нише. Ближайший конкурент Kion Group (Германия) продал вдвое меньше - 7 356 единиц складской техники, что в мировом в объеме дает рыночную долю в 13,22%.

Можно утвердительно говорить, что Херсону с получением Toyota Tonero 35, которая имеет грузоподъемность 3,5 тонны и операционную высоту 7 метров, повезло. Порадуется и оператор, который будет работать на этой машине, поскольку погрузчик с вертикальной мачтой типа Duplex имеет гриф SAS.

SAS – это система активной стабилизации, что в режиме реального времени контролирует все процессы погрузчика и стабилизирует его работу в экстренных ситуациях, если это может привести к неустойчивости техники или груза. Система имеет шесть основных функций, обеспечивающих улучшенную производительность, поскольку высокая стабильность, контроль мачты и вил приводят к более эффективной работе.

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Каждая функция отвечает за конкретную часть погрузчика, но все вместе они делают технику Тойота самой безопасной и комфортной для работы в любых условиях. Скажем, функция защиты от опрокидывания на поворотах срабатывает в случаях, когда в повороте погрузчик начинает терять устойчивость. Задняя ось при этом автоматически блокируется, что позволяет увеличить устойчивость погрузчика и снизить риск бокового опрокидывания.

Если SAS считает, что скорость движения слишком высока и может негативно повлиять на стабильность работы, она автоматически замедляет погрузчик. Подобным образом действует контроллер мачты и вил, когда система контролирует высоту, нагрузки и положение мачты.

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А еще есть функция автоматического ограничения угла мачты и регулировки скорости ее наклона, управление выравниванием вил, активный синхронизатор рулевого управления. Все это вместе взятое сводит к минимуму вероятность появления аварийных ситуаций с угрозой для оператора, груза или погрузчика.

Технику погрузочного сегмента Херсон получал и раньше. Скажем, в мае сюда для восстановления объектов критической инфраструктуры, которые получили повреждения в результате военных действий, пришел фронтальный погрузчик KIMA K1600.

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Эту машину громаде передано в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка реформы децентрализации в Украине", финансируемого Европейским Союзом и Правительством Федеративной Республики Германия через Федеральное Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). В целом коммунальный автопарк Херсонщины уже пополнился двадцатью пятью погрузчиками., которые переданы в громады области.