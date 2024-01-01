В Украине сделали погрузчик, который может двигаться боком: фото

Событие знаковое не только для Группы компаний "ТДС", но и для всего отечественного производства, поскольку этот сегмент спецтехники наша промышленность в основном обходит стороной. Война показала большую потребность в машинах этой группы, ведь в разгрузке завезенных в Украину грузов на деревянных поддонах телескопический вилочный трактор имеет определенные преимущества перед обычным мачтовым вилочным аналогом.

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По официальному сообщению ГК "ТДС", изготовленный "телескоп" TDC TH35.7 при собственном весе 7 т способен поднимать грузы весом 3500 кг на максимальную высоту 7 м. Такие рабочие возможности зашифрованы в цифровом индексе модели – 35.7.

Это классический погрузчик/разгрузчик средней размерной группы. Его потенциал грузоподъемности 3,5 т наиболее распространен по всему миру. Так что выбор инженеров завода "ТДС" оправдан. Машина является универсальной как для логистических терминалов, складских объектов, так и для строительства и промышленности.

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При необходимости рабочий инструментарий может меняться. Классический вилочный захват для грузов на поддонах, тюковых мешков BigBag можно заменить на погрузочный ковш. Им можно загружать щебнем, песком, углем, другим сыпучим или кусковым или гранулированным материалом даже высокие железнодорожные вагоны.

В боковую моторную нишу броварчане поставили проверенный временем на подобной технике 3,3-литровый дизельный двигатель Kubota V3307-DI-T-E3B. К сверхмощным он не относится – компактный, экономичный, легкий. Масса каких-то 268 кг, но вот мощность в 55,4 кВт/75,3 л.с. для гидравлической станции даже с запасом.

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Гидростатика хода позволяет оператору выбирать любой режим поворота – прямое, одинаковое, противоположное размещение передних колес относительно задних. В зависимости от выбора погрузчик способен двигаться даже в диагональном направлении, в режиме так называемого крабового хода. Оператор также может выполнять одновременно несколько операций под нагрузкой – выдвигать и поднимать стрелу и при этом двигаться вперед или назад.

Кстати, максимальный горизонтальный вылет стрелы здесь также солидный – 3,9 м. Это позволяет брать поддоны даже со второго или третьего ряда. Этого мачтовый погрузчик не имеет, он берет только с первого ряда, фуру надо разгружать с двух сторон.

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И хотя в официальном пресс-релизе акцент делается на логистическое, индустриально-строительное направление использования, можно уверенно сказать, что такая машина пригодится еще и в сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Там такому универсалу работа найдется в любое время года.

Фото: ГК "ТДС"