В Україні зробили навантажувач, який може рухатись боком: фото

Подія знакова не тільки для Групи компаній "ТДС", але й для усього вітчизняного виробництва, оскільки цей сегмент спецтехніки наша промисловість здебільшого обходить стороною. Війна показала велику потребу в машинах цієї групи, адже у розвантаженні завезених в Україну вантажів на дерев'яних піддонах телескопічний вилковий трактор має певні переваги над звичайним щогловим вилковим аналогом.

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За офіційним повідомленням ГК "ТДС", виготовлений "телескоп" TDC TH35.7 при власній вазі 7 т спроможний підіймати вантажі вагою 3500 кг на максимальну висоту 7 м. Такі робочі можливості зашифровані у цифровому індексі моделі – 35.7.

Це класичний навантажувач/розвантажувач середньої розмірної групи. Його потенціал вантажності 3,5 т найбільш поширений по всьому світу. Так що вибір інженерів заводу "ТДС" виправданий. Машина є універсальною як для логістичних терміналів, складських об’єктів, так і для будівництва і промисловості.

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При потребі робочий інструментарій може мінятися. Класичний вилковий захват для вантажів на піддонах, тюкових мішків BigBag можна замінити на навантажувальний ківш. Ним можна завантажувати щебенем, піском, вугіллям, іншим сипучим чи кусковим або гранульованим матеріалом навіть високі залізничні вагони.

В бокову моторну нішу броварчани поставили перевірений часом на подібній техніці 3,3-літровий дизельний двигун Kubota V3307-DI-T-E3B. До надпотужних він не належить – компактний, економічний, легкий. Маса якихось 268 кг, але ось потужність у 55,4 кВт/75,3 к.с. для гідравлічної станції навіть з запасом.

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Гідростатика ходу дозволяє оператору вибирати будь-який режим повороту – пряме, однакове, протилежне розміщення передніх коліс відносно задніх. Залежно від вибору навантажувач спроможний рухатись навіть у діагональному напрямку, в режимі так званого крабового ходу. Оператор також може виконувати одночасно кілька операцій під навантаженням - висувати та підіймати стрілу й при цьому рухатися вперед чи назад.

До речі, максимальний горизонтальний виліт стріли тут також солідний – 3,9 м. Це дозволяє брати піддони з навіть з другого чи третього ряду. Цього щогловий навантажувач не має, він бере тільки з першого ряду, фуру треба розвантажувати з двох боків.

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І хоча в офіційному пресрелізі акцент робиться на логістичний, індустріально-будівельний напрямок використання, можна впевнено сказати, що така машина згодиться ще й у сільському господарстві та комунальній сфері. Там такому універсалу робота знайдеться у будь-яку пору року.

Фото: ГК "ТДС"