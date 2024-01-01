У Херсон прийшла японська техніка з грифом SAS: хто її отримав

Вилковий навантажувач Toyota Tonero 35 адресно відправлено в автопарк міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго", на об’єктах якого такій техніці робота є цілий рік. Особливого значення навантажувач набуває під час аварійно-відновлювальних робіт, на розвантажувальних та навантажувальних операціях.

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Привабливість Toyota Tonero в тому, що це багатофункціональна машина, хоча основним робочим атрибутом тут є вила на вертикальній щоглі з механізмом зміни кута нахилу. Відгуки про цю машину доволі позитивні не тільки від українських користувачів, але й світових. І це не дивно.

За підсумками минулого року складська техніка Toyota, до сегмента якої належать і серія Tonero, мала найкращі показники продажу – 16 549 одиниць, а це майже 30-процентна доля (29,7%) у світовій ринковій ніші. Найближчий конкурент Kion Group (Німеччина) продав удвічі менше - 7 356 одиниць складської техніки, що у світовому в обсязі дає ринкову частку в 13,22%.

Можна ствердно казати, що Херсону з отриманням Toyota Tonero 35, яка має вантажність 3,5 тони та операційну висоту 7 метрів, пофортунило. Пощастить і оператору, який буде працювати на цій машині, оскільки навантажувач з вертикальною щоглою типу Duplex має гриф SAS.

SAS – це система активної стабілізації, що в режимі реального часу контролює всі процеси навантажувача і стабілізує його роботу в екстрених ситуаціях, якщо це може привести до нестійкості техніки або вантажу. Система має шість основних функцій, що забезпечують поліпшену продуктивність, оскільки висока стабільність, контроль щогли й вил призводять до більш ефективної роботи.

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Кожна функція відповідає за конкретну частину навантажувача, але всі разом вони роблять техніку Тойота найбезпечнішою і комфортнішою для роботи в будь-яких умовах. Скажімо, функція захисту від перекидання на поворотах спрацьовую у випадках, коли у повороті навантажувач починає втрачати стійкість. Задня вісь при цьому автоматично блокується, що дозволяє збільшити стійкість навантажувача і знизити ризик бічного перекидання.

Якщо SAS вважає, що швидкість руху занадто висока і може негативно вплинути на стабільність роботи, вона автоматично уповільнює навантажувач. Подібним чином діє контролер щогли та вил, коли система контролює висоту, навантаження і положення щогли.

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А ще є функція автоматичного обмеження кута щогли та регулювання швидкості її нахилу, управління вирівнюванням вил, активний синхронізатор рульового управління. Все це разом узяте зводить до мінімуму ймовірність появи аварійних ситуацій з загрозою для оператора, вантажу або навантажувача.

Техніку навантажувального сегмента Херсон отримував і раніше. Скажімо, у травні сюди для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій, прийшов фронтальний навантажувач KIMA K1600.

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Цю машину громаді передано в рамках Проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка реформи децентралізації в Україні", що фінансується Європейським Союзом та Урядом Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Загалом комунальний автопарк Херсонщини вже поповнився двадцятьма п'ятьма навантажувачами, які передано в громади області.