Гусеничний екскаватор Kobelco розбиратиме завали в Херсоні

Екскаватор японського виробництва подарував уряд цієї країни. Застосування йому вже визначили. Машина буде працювати, як пише пресслужба мерії, на рециклінговому майданчику, де спеціальні дробарки перероблюють відходи від руйнувань, утворені внаслідок ворожих обстрілів.

Таким чином, це буде не стільки землекоп за прямим призначенням, скільки машина рециклінгового застосування. Уламки цегли, бетону Kobelco підбиратиме на купах згарищ та залишків будівель й завантажуватиме в бункери дробарок.

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Виробники цієї машини добра знають, що таке руїни: завод Kobelco розміщено у Хіросімі, що свого часу була повністю зруйнована вибухом атомної бомби. Передані Україні екскаватори розроблялися не тільки як землекопи, але і як рециклінгові машини.

Окрім стандартного ковша місткістю 1.3 куб. метра, на маківку стріли можна навішувати гідравлічні ножиці, зубило гідравлічного молота, ямобури тощо. Така навісна атрибутика зазвичай використовується на демонтажних операціях в зоні промислових та житлових об'єктів.

Потужність Kobelco SK210 LC надходить від дизельного двигуна Hino JO5E-T5J з турбонаддувом. Щодо викидів, то він відповідає екологічним нормам Tier 4 Interim/Stage IIIB. Має потужність 152 к.с.

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Завдяки довгій стрілі на держаку екскаватор має операційну висоту зрізу на рівні 9,7 метра і такий же повздовжній виліт по горизонту. Щодо операційної глибини, то вона сягає лише 6,7 м, чого достатньо для розгрібання, розчищення стандартних підвалів у зруйнованих промислових та житлових приміщеннях.

Мерія міста повідомила, що спецтехніку в рамках сприянні відбудові вже отримали комунальні підприємства "Парки Херсона ", "ЕКОПОЛІС", "Херсонтеплоенерго".