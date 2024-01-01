Гусятинский автомобильный мост после ремонта прошел экспертизу

В сообщениях на странице этой научно-экспертной организации и Агентства восстановления Тернопольской области говорится о всесторонней проверке качества построенных конструкций. По оценке НИРИ, техническое состояние отремонтированного моста удовлетворительное.

Напомним, 50-летний мост в этом городке был в аварийном состоянии – провалились тротуары, возникла коррозия арматуры балок и появились трещины на пролетном строении. Повреждения могли привести к разрушению переправы и угрожали безопасности участников дорожного движения.

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Поскольку это транспортное сооружение является стратегической логистической частью дороги Т-23-12 Гусятин – Городок, объединяющей Тернопольскую и Хмельницкую области, решено делать ее капитальный ремонт.

Кроме этого, дорога имеет важное местное значение: мост соединяет бывший районный центр с близлежащими населенными пунктами. В поселке Гусятин расположены школы, бальнеологическая больница и предприятия, в которых работают жители окрестных населенных пунктов.

Независимая проверка шла по мировым стандартам тестирования. Фото: Госвосстановление в Тернопольской области

Пока мост был в аварийном состоянии, жители должны были ехать в объезд более 70 километров. И это было очень неудобно. Восстановили мост весной 2024 года. И хотя работы дорожников справедливо приняты заказчиком по акту, решено было провести независимую экспертизу выполненных работ.

Проверка дала положительные результаты о работе дорожной службы на сданном объекте. И хотя в оценке исследований этого не отражено, эксперты остались работой Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области довольны. Там выполнено еще и ряд смежных работ.

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В частности, дорожники заасфальтировали подходы к мосту. Согласно схеме организации дорожного движения, на участке предусмотрена площадка для парковки и перекресток с кольцевым движением. Устроили новое барьерное ограждение общей протяженностью 72 метра и установили новые дорожные знаки.