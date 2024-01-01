Гусятинський автомобільний міст після ремонту пройшов експертизу

У повідомленнях на сторінці цієї науково-експертної організації та Агенції відновлення Тернопільської області йдеться про всебічну перевірку якості збудованих конструкцій. За оцінкою НІРІ, технічний стан відремонтованого мосту задовільний.

Нагадаємо, 50-річний міст у цьому містечку був в аварійному стані – провалилися тротуари, виникла корозія арматури балок та з’явилися тріщини на прогоновій будові. Пошкодження могли призвести до руйнування переправи та загрожували безпеці учасників дорожнього руху.

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Оскільки ця транспортна споруда є стратегічною логістичною частиною дороги Т-23-12 Гусятин – Городок, що об’єднує Тернопільську та Хмельницьку області, вирішено робити її капітальний ремонт.

Окрім цього, дорога має важливе місцеве значення: міст сполучає колишній районний центр з прилеглими населеними пунктами. В селищі Гусятин розташовані школи, бальнеологічна лікарня та підприємства, в яких працюють жителі навколишніх населених пунктів.

Незалежна перевірка йшла за світовими стандартами тестування. Фото: Держвідновлення в Тернопільській області

Поки міст був в аварійному стані, мешканці мусили їхати в об’їзд більш як 70 кілометрів. І це було дуже незручно. Відновили міст весною 2024 року. І хоча роботи дорожників справедливо прийняті замовником по акту, вирішено було провести незалежну експертизу виконаних робіт.

Перевірка дала позитивні результати про роботу дорожньої служби на зданому об’єкті. І хоча в оцінці досліджень цього не відображено, експерти залишилися роботою Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області задоволені. Там виконано ще й ряд суміжних робіт.

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Зокрема, дорожники заасфальтували підходи до мосту. Відповідно до схеми організації дорожнього руху, на ділянці передбачено майданчик для паркування та перехрестя з кільцевим рухом. Влаштували нове бар’єрне огородження загальною протяжністю 72 метри та встановили нові дорожні знаки.