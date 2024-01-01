Харьковский робот-сапер ГАРТ 5100 пошел в серию

По сообщению Харьковской областной военной администрации, машину создала местная XTI Engineering. Поэтому неудивительно, что в основе такой техники большая часть агрегатов, компонентов и систем местного производства.

Харьковский инженерный комплекс ГАРТ 5100 успешно прошел все испытания и государственную сертификацию. До конца нынешнего года планируется изготовить 16 таких машин. Первый комплекс уже работает на загрязненных взрывоопасными предметами территориях.

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ГАРТ 5100 способен обезвреживать различные типы мин и другие взрывоопасные предметы путем их детонирования. Для этого рабочий механизм имеет разрушительные для таких предметов молотки цепного агрегата или активирует мины и другой взрывной хлам фрезой на глубине до 30 сантиметров. Производительность машины поразительная.

Фото: МО Украины

Разминировщик способен очищать более 2 гектаров в день. При этом оператор управляет трактором дистанционно. Максимальное расстояние реагирования на сигнал с пульта управления – 600 метров.

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Разработчики позаботились о сменном оборудовании, что адаптирует технику к различным типам почв. На тестовых прогонах в ходе сертификации в Государственном научно-исследовательском институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники машина выдержала 5 подрывов по 6 килограммов тротила каждый.

Напомним, Харьковщина является одной из самых заминированных областей Украины. 36% территории было под российской оккупацией, а с учетом зоны ведения активных боевых действий – около 60% региона является потенциально заминированными.