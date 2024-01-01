Харківський робот-сапер ГАРТ 5100 пішов у серію

За повідомленням Харківської обласної воєнної адміністрації, машину створила місцева XTI Engineering. Отож й не дивно, що в основі такої техніки переважна частина агрегатів, компонентів та систем місцевого виробництва.

Харківський інженерний комплекс ГАРТ 5100 успішно пройшов усі випробування та державну сертифікацію. До кінця нинішнього року планується виготовити 16 таких машин. Перший комплекс вже працює на забруднених вибухонебезпечними предметами територіях.

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ГАРТ 5100 спроможний знешкоджувати різні типи мін та інші вибухонебезпечні предмети шляхом їх детонування. Для цього робочий механізм має руйнівні для таких предметів молотки ланцюгового агрегату або ж активує міни та інший вибуховий непотріб фрезою на глибині до 30 сантиметрів. Продуктивність машини разюча.

Фото: МО України

Розміновувач здатен очищати понад 2 гектари на день. При цьому оператор керує трактором дистанційно. Максимальна відстань реагування на сигнал з пульта управління – 600 метрів.

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Розробники подбали про змінне обладнання, що адаптує техніку до різних типів ґрунтів. На тестових прогонах в ході сертифікації у Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки машина витримала 5 підривів по 6 кілограмів тротилу кожен.

Нагадаємо, Харківщина є однією з найбільш замінованих областей України. 36% території було під російською окупацією, а з урахуванням зони ведення активних бойових дій – близько 60% регіону є потенційно замінованими.