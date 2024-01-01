Харьковский велосипедный завод ликвидируется

Не очень приятная для поклонников отечественных велосипедов новость практически совпала со столетием массового выпуска в Харькове этого транспортного средства. В 1924 году там впервые была изготовлена и отправлена в свободную продажу первая тысяча двухколесных машин.

Правда, первую партию из нескольких байков там собрали в 1923 году, что формально считается днем рождения ХВЗ. Об этом пишет в Telegram-канале ACgarageNews.

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Легендарные велосипеды "Украина" здесь начали изготавливать в 1926 году. Серия была настолько популярной, что до начала Второй мировой войны завод выпустил почти 1 миллион велосипедов.

На пик популярности завод вышел уже в 70-е годы прошлого века. Тогда ежегодный выпуск вырос до 800 тысяч байков в год, в т.ч. 93 тысяч спортивных и 80 тысяч детских велосипедов. С главного конвейера ежесуточно сходило не менее трех тысяч машин.

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Харьковский завод был единственным в стране предприятием, где выпускали высококлассные легкодорожные и спортивные велосипеды. С начала восьмидесятых годов на заводе изготавливалось 52 модели велосипедов разных классов. В 1983-м был выпущен 23-миллионный велосипед.

С 1993 года путем реорганизации арендного предприятия "Харьковский велосипедный завод им. Г.И. Петровского" ХВЗ сменил форму собственности и продолжал работать как ЧАО "Харьковский велосипедный завод".

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25 ноября Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЧАО "Харьковский велосипедный завод". Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн грн.

По одной из информаций, велосипеды под маркой ХВЗ возможно будут выпускать на другом предприятии с помощью другого юридического лица.

В это трудно верится, поскольку на сегодня ни один из ликвидированных в Украине промышленных объектов хозяйствования после банкротства, считай ликвидации, несмотря на распространенные в СМИ сообщения о будущем "восстановлении выпуска продукции под такой же маркой где-то в другом месте" этого не достиг ни сам, ни через другие бренды.