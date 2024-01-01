Харківський велосипедний завод ліквідовується

Не дуже приємна для шанувальників вітчизняних велосипедів новина практично збіглася зі сторіччям масового випуску в Харкові цього транспортного засобу. У 1924 році там вперше було виготовлено й відправлено у вільний продаж першу тисячу двоколісних машин.

Щоправда, першу партію з кількох байків там зібрали у 1923 році, що формально вважається днем народження ХВЗ. Про це пише в Telegram-каналі ACgarageNews.

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Легендарні велосипеди "Україна" тут почали виготовляти у 1926 році. Серія була настільки популярною, що до початку Другої світової війни завод випустив майже 1 мільйонів велосипедів.

На пік популярності завод вийшов уже у 70-і роки минуло століття. Тоді щорічний випуск зріс до 800 тисяч байків на рік, у т.ч. 93 тисяч спортивних та 80 тисяч дитячих велосипедів. З головного конвеєра щодобово сходило щонайменше три тисячі машин.

Перегорнуто останній листок сторічної історії ХВЗ та його легендарної "України". Колаж: Авто24

Харківський завод був єдиним у країні підприємством, де випускали висококласні легкодорожні та спортивні велосипеди. З початку вісімдесятих років на заводі виготовлялося 52 моделі велосипедів різних класів. У 1983-му було випущено 23-мільйонний велосипед.

З 1993 року шляхом реорганізації орендного підприємства "Харківський велосипедний завод iм. Г.I. Петровського" ХВЗ змінив форму власності й далі працював як ПрАТ "Харківський велосипедний завод".

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25 листопада Господарський суд Харківської області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Харківський велосипедний завод". Загальна сума боргу заводу перед усіма кредиторами становить 41,8 млн грн.

За однією з інформацій, велосипеди під маркою ХВЗ можливо випускатимуть на іншому підприємстві за допомогою іншої юридичної особи.

В це важко віриться, оскільки на сьогодні ні один з ліквідованих в Україні промислових об’єктів господарювання після банкрутства, вважай ліквідації, попри поширені в ЗМІ повідомлення про майбутнє "відновлення випуску продукції під такою ж маркою десь в іншому місці" цього не досяг ні сам, ні через інші бренди.