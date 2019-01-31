Легендарный американский производитель мотоциклов переходит на электротягу.

После электрического мотоцикла Harley-Davidson представил еще две двухколесные модели на электротяге – велосипед и скутер. Видео с их испытания на зимнем курорте Аспен компания выложила в сеть.

Компания не сообщает никаких технических характеристик. В частности, какова мощность батареи, сколько электрические изделия Harley-Davidson смогут проехать на электротяге – все это хранится в тайне. Потребителям доступны только кадры испытания Джеком Мивтрани и Джеком Стронгом.

Видео испытания электровелосипеда Harley-Davidson:

Видео испытания электроскутера Harley-Davidson:

Напомним, что китайцы привезут в Женеву интересный электромобиль.