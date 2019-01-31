Легендарний американський виробник мотоциклів переходить на електротягу.

Після електричного мотоцикла, Harley-Davidson представив ще дві двоколісні моделі на електротязі – велосипед та скутер. Відео з їх випробування на зимовому курорті Аспен компанія виклала у мережу.

Компанія не повідомляє жодних технічних характеристик. Зокрема, яка потужність батареї, скільки електричні вироби Harley-Davidson зможуть проїхати на електротязі – все це зберігається в таємниці. Споживачам доступні лише кадри випробування Джеком Мівтрані та Джеко Стронгом.

Відео випробування електровелосипеда Harley-Davidson:

Відео випробування електроскутера Harley-Davidson:

Нагадаємо, що китайці привезуть в Женеву цікавий електромобіль.