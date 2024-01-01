Harley-Davidson создал чемпионат гонок на своих мотоциклах

Новый глобальный чемпионат по мотоциклам Harley-Davidson bagger предусматривает серию из 12 гонок, которые пройдут на шести Гран-при по всей Европе и Северной Америке. Гонщики будут соревноваться в двух гонках на каждом раунде, используя подготовленные к гонкам мотоциклы Harley-Davidson Road Glide.

Компания Harley-Davidson Factory Racing разработала эти мотоциклы специально для напряженных соревнований. Каждая машина весит около 280 килограммов и выдает более 200 лошадиных сил и 245 нанометров крутящего момента.

Читайте также Harley-Davidson выпустит легендарный Fat Boy Grey Ghost для Европы

Машины очень стремительные. Они могут развивать скорость более 300 километров в час. При этом организаторы будут тщательно следить, чтобы каждый мотоцикл оставался одинаковым, чтобы способствовать честным и близким гонкам.

Сетка будет включать от шести до восьми команд. Каждая команда выставит по два гонщика и получит поддержку от Harley-Davidson Factory Racing.

Читайте также Harley-Davidson обещает в 2025 году цветную революцию

График еще не составлен. Ожидается, что в ближайшее время организаторы обнародуют календарь и подробности трансляции.