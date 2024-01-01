Harley-Davidson створив чемпіонат перегонів на своїх мотоциклах

Новий глобальний чемпіонат з мотоциклів Harley-Davidson bagger передбачає серію з 12 гонок, що пройдуть на шести Гран-прі по всій Європі та Північній Америці. Гонщики змагатимуться у двох гонках на кожному раунді, використовуючи підготовлені до перегонів мотоцикли Harley-Davidson Road Glide.

Компанія Harley-Davidson Factory Racing розробила ці мотоцикли спеціально для напружених змагань. Кожна машина важить близько 280 кілограмів і видає понад 200 кінських сил та 245 нанометрів крутного моменту.

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Машини дуже стрімкі. Вони можуть розвивати швидкість понад 300 кілометрів на годину. При цьому організатори ретельно слідкуватимуть, щоб кожен мотоцикл залишався однаковим, щоб сприяти чесним і близьким перегонам.

Сітка включатиме від шести до восьми команд. Кожна команда виставить по два гонщики та отримає підтримку від Harley-Davidson Factory Racing.

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Графік ще не складено. Очікується, що найближчим часом організатори оприлюднять календар та подробиці трансляції.