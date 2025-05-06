Haval представил бензиновую версию внедорожника Raptor

Haval Raptor впервые был запущен осенью 2023 года, оснащен плагин-гибридной системой GWM Hi4. Из-за плохого показателя продаж, компания решила вывести на рынок бензиновый вариант модели, пишет CarNewsChina.

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В общем, она имеет такой же дизайн, что и плагин-гибридная модель с угловатыми линиями и квадратным профилем, но передняя решетка получила вертикальные линии, вместо горизонтальных в плагин-гибрида, а круглые фары заменили на прямоугольные.

Согласно ранее объявленной китайским MIIT информации, длина, ширина и высота версии с двигателем внутреннего сгорания составляют 4800/1950/1822 мм соответственно, а колесная база - 2738 мм, что соответствует варианту PHEV.

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Кроме того, новинка оснащена шинами размером 245/55 R19, 265/60 R18 и 255/60 R19. Мощность поступает от 2,0-литрового турбодвигателя на 175 кВт (235 л.с.), который, как ожидается, будет работать с 9-ступенчатой коробкой передач DCT и системой полного привода.