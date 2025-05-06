Haval представив бензинову версію позашляховика Raptor

Haval Raptor вперше був запущений восени 2023 року, оснащений плагін-гібридною системою GWM Hi4. Через поганий показник продажів, компанія вирішила вивести на ринок бензиновий варіант моделі, пише CarNewsChina.

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Загалом, вона має такий самий дизайн, що й плагін-гібридна модель з кутастими лініями та квадратним профілем, але передня решітка отримала вертикальні лінії, замість горизонтальних у плагін-гібрида, а круглі фари замінили на прямокутні.

Згідно з раніше оголошеною китайським MIIT інформацією, довжина, ширина та висота версії з двигуном внутрішнього згоряння становлять 4800/1950/1822 мм відповідно, а колісна база — 2738 мм, що відповідає варіанту PHEV.

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Крім того, новинка оснащена шинами розміром 245/55 R19, 265/60 R18 та 255/60 R19. Потужність надходить від 2,0-літрового турбодвигуна на 175 кВт (235 к.с.), який, як очікується, буде працювати з 9-ступінчастою коробкою передач DCT та системою повного приводу.