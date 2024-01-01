Hertz распродает еще 30 000 электромобилей по низким ценам

Как сообщает Carscoops, из-за этого компания хочет продать еще 30 000 электромобилей, чтобы покрыть убытки, которые привели к еще большему падению стоимости ее акций. Несколько лет назад Hertz купила около 100 000 электромобилей Tesla.

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Однако, как оказалось, электромобили в целом более подвержены амортизации, чем транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. Также генеральный директор Tesla Илон Маск сыграл одну из ключевых ролей в проблемах Hertz, когда снизил цены на новые Tesla, снизив таким образом стоимость общего автопарка фирмы.

Теперь компания по аренде авто массово распродает собственные электромобили. Ранее в этом году было продано 20 000 единиц, а затем еще 10 000. До конца 2024 года Hertz планирует отказаться от еще 30 000. Ожидается, что большинство из этих автомобилей будут Tesla, и их появление в продаже может повлечь дальнейшее снижение стоимости на рынке подержанных авто.

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Как сообщает Bloomberg, распродажа является частью более широкого плана согласования парка электромобилей с количеством, которую клиенты хотят арендовать. Компания рассчитывает завершить капитальную распродажу автопарка до конца 2025 года.