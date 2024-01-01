Hertz розпродує ще 30 000 електромобілів за низькими цінами

Як повідомляє Carscoops, через це компанія хоче продати ще 30 000 електромобілів, аби покрити збитки, які призвели до ще більшого падіння вартості її акцій. Кілька років тому Hertz купила близько 100 000 електромобілів Tesla.

Також на тему: Вживані Tesla та інші електромобілі віл Hertz продають за копійки: відомі ціни

Проте, як виявилось, електромобілі загалом більш схильні до амортизації, ніж транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. Також генеральний директор Tesla Ілон Маск зіграв одну з ключових ролей у проблемах Hertz, коли знизив ціни на нові Tesla, знизивши таким чином вартість загального автопарку фірми.

Тепер компанія з оренди авто масово розпродує власні електромобілі. Раніше цього року було продано 20 000 одиниць, а потім ще 10 000. До кінця 2024 року Hertz планує відмовитися від ще 30 000. Очікується, що більшість із цих автомобілів будуть Tesla, і їх поява у продажу може спричинити подальше зниження вартості на ринку вживаних авто.

Нагадаємо: Дешевих Tesla стає ще більше: Hertz додатково розпродує ще 10 000 електромобілів

Як повідомляє Bloomberg, розпродаж є частиною ширшого плану узгодження парку електромобілів з кількістю, яку клієнти хочуть орендувати. Компанія розраховує завершити капітальний розпродаж автопарку до кінця 2025 року.