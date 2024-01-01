Hertz распродает почти новые Maserati по очень привлекательной цене

Как передает Carscoops, большинство предложений из 180 объявлений о продаже имеют стоимость менее 45 тысяч долларов. Это очень привлекательная цена, поскольку стоимость абсолютно нового Maserati Grecale в штатах начинается с 69 900 долларов.

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Однако, эта низкая стоимость также вызвана определенными рисками, ведь Hertz не предоставила подробной информации по истории обслуживания авто. Maserati - символ стиля и производительности, но также и высоких эксплуатационных расходов.

По данным Consumer Affairs, обслуживание Maserati стоит в среднем около 1600 долларов в год, тогда как средняя цена для большинства транспортных средств составляет 650 долларов.

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Учитывая, что многие Grecale, которые продает Hertz, имеют пробег от 24 000 км до 32 000 км, вероятно, машины быстро найдут новых владельцев. К слову, есть один привлекательный экземпляр с пробегом всего в 2471 километр, продающийся в Стоктоне, Калифорния по цене в $45 255.