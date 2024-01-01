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Hertz распродает почти новые Maserati по очень привлекательной цене

Кроме собственного автопарка подержанных Tesla, знаменитая компания по аренде автомобилей Hertz продает роскошные внедорожники Maserati Grecale. Самый дешевый из них имеет пробег всего 20 187 километров и цену в 41 269 долларов.
Hertz по дешевке продает роскошные Maserati Grecale: какая цена - Auto24

ФОТО: Hertz|

Maserati Grecale

Даниил Северенчук
logo25 ноября, 18:00
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Как передает Carscoops, большинство предложений из 180 объявлений о продаже имеют стоимость менее 45 тысяч долларов. Это очень привлекательная цена, поскольку стоимость абсолютно нового Maserati Grecale в штатах начинается с 69 900 долларов.

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Однако, эта низкая стоимость также вызвана определенными рисками, ведь Hertz не предоставила подробной информации по истории обслуживания авто. Maserati - символ стиля и производительности, но также и высоких эксплуатационных расходов.

По данным Consumer Affairs, обслуживание Maserati стоит в среднем около 1600 долларов в год, тогда как средняя цена для большинства транспортных средств составляет 650 долларов.

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Учитывая, что многие Grecale, которые продает Hertz, имеют пробег от 24 000 км до 32 000 км, вероятно, машины быстро найдут новых владельцев. К слову, есть один привлекательный экземпляр с пробегом всего в 2471 километр, продающийся в Стоктоне, Калифорния по цене в $45 255.

#Aвтобизнес #Новости #Фото #Grecale #Maserati