Hertz розпродує майже нові Maserati за дуже привабливою ціною

Як передає Carscoops, більшість пропозицій зі 180 оголошень про продаж мають вартість менше ніж 45 тисяч доларів. Це дуже приваблива ціна, оскільки вартість абсолютно нового Maserati Grecale в штатах починається з 69 900 доларів.

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Однак, ця низька вартість також спричинена певними ризиками, адже Hertz не надала детальної інформації щодо історії обслуговування авто. Maserati — символ стилю та продуктивності, але також і високих експлуатаційних витрат.

За даними Consumer Affairs, обслуговування Maserati коштує в середньому близько 1600 доларів на рік, тоді як середня ціна для більшості транспортних засобів становить 650 доларів.

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Враховуючи, що багато Grecale, які продає Hertz, мають пробіг від 24 000 км до 32 000 км, ймовірно, автівки швидко знайдуть нових власників. До слова, є один привабливий екземпляр з пробігом всього у 2471 кілометр, що продається в Стоктоні, Каліфорнія за ціною в $45 255.