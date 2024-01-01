Maserati показала цікавий рестомод, що поєднує стиль 80-х з сучасною технологічністю

Майстри Modena надали моделі сучасний двигун V6 (також з подвійним турбонаддувом), що відрізняється вищою продуктивністю, перероблений кузов з сучаснішим дизайном, що поєднує агресивні нотки стилю 80-х з сучасними акцентами.

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Автомобіль обладнали 3,0-літровим V6 від Maserati Ghibli S, потужність якого була збільшена зі стандартних 410 “конячок”, до 500 к.с й 550 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF, яка передає потужність на задні колеса за допомогою диференціала, що також запозичили у Ghibli.

Компанія каже, що рестомод розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди та має максимальну швидкість у 290 км/год. Майстри також посилили монококове шасі оригінала за допомогою композитних матеріалів, а підвіску покращили за допомогою компонентів MacPherson і задніх важелів, щоб забезпечити покращену керованість. Гальмівна система отримала підсилювач та вентильовані й перфоровані диски в поєднанні з супортами Brembo.

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Команда дизайнерів Modena оснастила авто ширшим бампером, світлодіодними фарами, інакшою решіткою, спліттером та капотом з вентиляційними отворами. З усім тим, основні риси Biturbo Shamal досить легко помітити. Салон моделі не показали, проте компанія каже що інтер’єр був розроблений для максимального комфорту, що забезпечуватимуть сидіння Recaro Classic LX з персоналізованими варіантами обробки.