У Києві помітили розкішний спорткар від Maserati

Фото спорткара вперше опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Як повідомляє Фокус, цей автомобіль привезли до Одеси навесні.

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Спорткар був додатково модифікований майстрами з тюнінг ательє Novitec. Кабріолет має карбоновий монокок, складний дах зі змінним тонуванням, двері що відкриваються догори та додаткові аеродинамічні панелі на кузові.

Потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо двигуна збільшили зі стандартних 637 до 710 к.с., що дозволяє MC20 Cielo розвивати 100 км/год всього за 2,8 секунди. Маса авто становить 1540 кг, а максимальна швидкість 325 км/год.

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Салон Maserati MC20 Novitec оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном й має спортивні ківшеподібні крісла. До того ж кабріолет має два багажники – 50-літровий передній та 100-літровий задній. Вартість моделі становить від $230 000.