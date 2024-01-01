На пляжі в Одеській області на відпочивальників впала автівка

Як передає Суспільне, очевидці події зазначили, що автомобіль неочікувано упав з урвища перед пляжем на жінку з дитиною, які, на щастя, встигли відбігти й не зазнали трав.

Читайте також: Які автомобілі імпортують в Україну: статистика

Однак, за повідомленням Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, перш ніж впасти з обриву, автомобіль збив дитину. Постраждав 6-річний хлопчик.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітини, множинні синці на тулубі, верхніх та нижніх кінцівках. У стані середнього ступеня важкості його госпіталізували до дитячої клінічної лікарні.

Також цікаво: Haval втратив дилера у Києві

На відео з місця події, яким поділився Telegram-канал "Одеса INFO", помітно, що після падіння автомобіль суттєво пошкодився, а деякі його деталі розлетілись навкруги. Офіційного коментаря від поліції не було. Яка доля чекає на власника автівки, наразі невідомо.