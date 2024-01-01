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На пляжі в Одеській області на відпочивальників впала автівка

В селищі Фонтанка автомобіль з невідомих причин зірвався з ручника, скотився з обриву й впав на пляж з відпочивальниками. Повідомляється, що постраждав 6-річний хлопчик.
На Одещині на пляж з відпочивальниками впала автівка - Auto24

ФОТО: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області|

Фото з місця події

Данило Северенчук
logo8 липня, 15:20
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Як передає Суспільне, очевидці події зазначили, що автомобіль неочікувано упав з урвища перед пляжем на жінку з дитиною, які, на щастя, встигли відбігти й не зазнали трав.

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Однак, за повідомленням Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, перш ніж впасти з обриву, автомобіль збив дитину. Постраждав 6-річний хлопчик.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітини, множинні синці на тулубі, верхніх та нижніх кінцівках. У стані середнього ступеня важкості його госпіталізували до дитячої клінічної лікарні.

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На відео з місця події, яким поділився Telegram-канал "Одеса INFO", помітно, що після падіння автомобіль суттєво пошкодився, а деякі його деталі розлетілись навкруги. Офіційного коментаря від поліції не було. Яка доля чекає на власника автівки, наразі невідомо.

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