На пляже в Одесской области на отдыхающих упал автомобиль

Как передает Суспільне, очевидцы происшествия отметили, что автомобиль неожиданно упал с обрыва перед пляжем на женщину с ребенком, которые, к счастью, успели отбежать и не получили травм.

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Однако, по сообщению Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, прежде чем упасть с обрыва, автомобиль сбил ребенка. Пострадал 6-летний мальчик.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки, множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую клиническую больницу.

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На видео с места происшествия, которым поделился Telegram-канал "Одесса INFO", видно, что после падения автомобиль существенно повредился, а некоторые его детали разлетелись вокруг. Официального комментария от полиции не было. Какая судьба ждет владельца автомобиля, пока неизвестно.