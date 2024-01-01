В Киеве заметили роскошный спорткар от Maserati

Фото спорткара впервые опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Как сообщает Фокус, этот автомобиль привезли в Одессу весной.

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Спорткар был дополнительно модифицирован мастерами из тюнинг ателье Novitec. Кабриолет имеет карбоновый монокок, складную крышу с изменяемой тонировкой, открывающиеся вверх двери и дополнительные аэродинамические панели на кузове.

Мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо двигателя увеличили со стандартных 630 до 710 л.с., что позволяет MC20 Cielo развивать 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Масса авто составляет 1540 кг, а максимальная скорость 325 км/ч.

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Салон Maserati MC20 Novitec отделан кожей, алькантарой и карбоном и имеет спортивные ковшеобразные кресла. К тому же кабриолет имеет два багажника – 50-литровый передний и 100-литровый задний. Стоимость модели составляет от $230 000.