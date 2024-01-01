Maserati показала интересный рестомод, сочетающий стиль 80-х с современной технологичностью

Мастера Modena предоставили модели современный двигатель V6 (также с двойным турбонаддувом), отличающийся более высокой производительностью, переработанный кузов с более современным дизайном, сочетающий агрессивные нотки стиля 80-х с современными акцентами.

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Автомобиль оборудовали 3,0-литровым V6 от Maserati Ghibli S, мощность которого была увеличена со стандартных 410 “лошадок”, до 500 л.с и 550 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, которая передает мощность на задние колеса с помощью дифференциала, что также позаимствовали у Ghibli.

Компания говорит, что рестомод разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды и имеет максимальную скорость в 290 км/ч. Мастера также усилили монококовое шасси оригинала с помощью композитных материалов, а подвеску улучшили с помощью компонентов MacPherson и задних рычагов, чтобы обеспечить улучшенную управляемость. Тормозная система получила усилитель и вентилируемые и перфорированные диски в сочетании с суппортами Brembo.

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Команда дизайнеров Modena оснастила авто более широким бампером, светодиодными фарами, иной решеткой, сплиттером и капотом с вентиляционными отверстиями. Со всем тем, основные черты Biturbo Shamal достаточно легко заметить. Салон модели не показали, однако компания говорит что интерьер был разработан для максимального комфорта, что будут обеспечивать сиденья Recaro Classic LX с персонализированными вариантами отделки.