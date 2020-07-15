За почти полтора века истории автомобиля, на свет рождались самые разные машины и этот обзор посвящен "гадким утятам", что так и не стали лебедями.

Порой одна интересная деталь автомобиля становилась его неповторимой особенностью и обеспечивала ему народную любовь. Но иногда все шло совсем наоборот. Особенно, когда таких необычностей у машины было слишком много.

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Дверь необычной формы и особая форма кузова – два главных аспекта, которые проходят сквозь все эти примеры дизайнерских изысков. Автомобильные дверцы делали круглыми, прямоугольными, треугольными, на четверть круга; крыло чайки, крыло бабочки, сдвижные, подъемные, съемные; прозрачные и без окон, были и такие, которые открывались вместе с лобовым стеклом и частью крыши.

Что касается форм кузова, то здесь разнообразие и полет фантазии – еще больше. Волнистые и обтекаемые, конусообразные и в форме яйца "самолеты" и "коробки", огромные и миниатюрные, угловатые и элегантные.

Все фото в галерее ниже показывают автомобили разных эпох по названию марки в алфавитном указателе от буквы “А” до “G”.

Фото: AllCarIndex

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