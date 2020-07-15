За майже півтора століття історії автомобіля, на світ народжувались найрізноманітніші машини і цей огляд присвячений "гидким каченятам", що так і не стали лебедями.

Часом одна цікава деталь автомобіля ставала його неповторною особливістю і забезпечувала йому народну любов. Та іноді все йшло зовсім навпаки. Особливо, коли таких незвичайностей у машини було занадто багато.

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Двері незвичної форми та особлива форма кузову – два головних аспекти, що проходять крізь усі ці приклади дизайнерських витребеньок. Автомобільні дверцята робили круглими, прямокутними, трикутними, на чверть кола; крило чайки, крило метелика, зсувні, підйомні, зйомні; прозорі й без вікон, були й такі, що відкривались разом з лобовим склом та частиною даху.

Що ж до форм кузову, то тут розмаїття та політ фантазії – ще більші. Хвилясті й обтічні, конусоподібні та у формі яйця, “літаки” та “коробки”, величезні й мініатюрні, незграбні й елегантні.

Усі фото в галереї нижче показують автомобілі різних епох за назвою марки в алфавітному покажчику від літери “А” до “G”.

Фото: AllCarIndex

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