Японский автопроизводитель показал несколько затемненных кадров, анонсировав официальный дебют новинки.

Компания Honda показала первые изображения нового Civic в кузове хэтчбек и раскрыла дату его премьеры. Она состоится в онлайн-формате на официальном YouTube-канале бренда 24 июня в 4:00 утра по киевскому времени.

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Honda Civic седан 11-го поколения был представлен в конце апреля, а хэтчбек презентуют в рамках ежегодного концертного тура Honda Civic Tour. При этом в продажу обе модели поступят одновременно.

Не трудно догадаться, что передние части у двух кузовных версий будут почти идентичными. Honda говорит о "Евро-стилистике" в дизайне нового поколения Civic. Хэтчбеку обещаны улучшенная управляемость и новая 6-скоростная механическая коробка передач. Скорее всего, одинаковыми будут интерьеры хэтчбека и седана и их моторная линейка. Выпускать хэтчбеки на американском заводе Honda в штате Индиана.

В случае седана, под капотом Civic может быть атмосферный 2-литровый мотор мощностью 158 лошадиных сил или 1,5-литровый турбо-мотор с отдачей в 180 лошадиных сил.

По плану обе версии Civic начнут прибывать к своим покупателям еще до конца этого года.

Фото: хэтчбек Honda Civic 2021 года / Honda, Carscoops