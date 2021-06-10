Японський автовиробник показав кілька затемнених кадрів, анонсувавши офіційний дебют новинки.

Компанія Honda показала перші зображення нового Civic в кузові хетчбек і розкрила дату його прем'єри. Вона відбудеться в онлайн-форматі на офіційному YouTube-каналі бренду 24 червня о 4:00 ранку за київським часом.

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Honda Civic седан 11-го покоління був представлений наприкінці квітня, а хетчбек презентують у рамках щорічного концертного туру Honda Civic Tour. При цьому у продаж обидві моделі надійдуть одночасно.

Не важко здогадатись, що передні частини у двох кузовних версій будуть майже ідентичними. Honda говорить про “Євро-стилістику” в дизайні нового покоління Civic. Хетчбеку обіцяні поліпшена керованість та нова 6-швидкісна механічна коробка передач. Скоріш за все, однаковими будуть інтер’єри хетчбека та седана і їх моторна лінійка. Випускатимуть хетчбеки на американському заводі Honda в штаті Індіана.

У випадку седана, під капотом Civic може бути атмосферний 2-літровий мотор потужністю 158 кінських сил або 1,5-літровий турбомотор з віддачею у 180 кінських сил.

За планом обидві версії Civic почнуть прибувати до своїх покупців ще до кінця цього року.

Фото: хетчбек Honda Civic 2021 року / Honda, Carscoops