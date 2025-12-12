Укр
Ру

Хмельницкий парк "рогатых" машин снова вырос, но это еще не все

Областной центр получил очередную партию новеньких троллейбусов украинского производства. Это уже четвертый пакет отгрузок пассажирской техники Черниговского завода.
ФОТО: Хмельницкий, мэрия|

Новые троллейбусы "Барвинок" улучшат логистику жителей и гостей города

Валентин Ожго
Получателем техники является коммунальное предприятие “Электротранс”. Начиная с середины весны нынешнего года, украинский производитель передал автопарку коммунальщиков 28 новых троллейбусов.

Как говорится в релизе городского совета, в целом Черниговский завод отгрузит в Хмельницкий 44 троллейбуса, из которых 10 единиц имеют автономный ход до 20 километров.

Усилят старые и откроют новые маршруты

"Восемь новых троллейбусов в ближайшие дни выедут на маршруты Хмельницкого. Четыре из них классические, а еще четыре – на автономном ходу до 20 км", – поделился новизной директор ХКП "Электротранс" Сергея Бобуха, уточнив, что это произойдет уже в следующий понедельник.

Все "Барвинки" соответствуют современным мировым стандартам и предложенный комфорт и удобства жителям города понравятся. Фото: Хмельницкий, мэрия

Особенности новых машин:

  • системы видеонаблюдения в салоне и снаружи;
  • тепловая кнопка на дверях;
  • мониторами, качественной звуковой аппаратурой (внутренней и внешней);
  • WI-FI;
  • USB-порты для зарядки гаджетов во время движения;.
  • система кондиционирования в кабине водителя и салоне.
  • места для кресел колесных, детских колясок;
  • место для собаки-поводыря.

И это еще не все

Предприятие ожидает еще 16 новеньких троллейбусов. Следующая партия пассажирских машин должна прийти в конце января или в начале февраля 2026 года.

Проект реализуется в сотрудничестве с партнерами из Европейского Союза и Европейского банка реконструкции и развития. Фото: Хмельницкий, мэрия

Завершающую поставку законтрактованных троллейбусов Хмельницкий Черниговский автозавод осуществит в марте 2026-го.

