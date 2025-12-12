Хмельницкий парк "рогатых" машин снова вырос, но это еще не все

Получателем техники является коммунальное предприятие “Электротранс”. Начиная с середины весны нынешнего года, украинский производитель передал автопарку коммунальщиков 28 новых троллейбусов.

Как говорится в релизе городского совета, в целом Черниговский завод отгрузит в Хмельницкий 44 троллейбуса, из которых 10 единиц имеют автономный ход до 20 километров.

Усилят старые и откроют новые маршруты

"Восемь новых троллейбусов в ближайшие дни выедут на маршруты Хмельницкого. Четыре из них классические, а еще четыре – на автономном ходу до 20 км", – поделился новизной директор ХКП "Электротранс" Сергея Бобуха, уточнив, что это произойдет уже в следующий понедельник.

Все "Барвинки" соответствуют современным мировым стандартам и предложенный комфорт и удобства жителям города понравятся. Фото: Хмельницкий, мэрия

Особенности новых машин:

системы видеонаблюдения в салоне и снаружи;

тепловая кнопка на дверях;

мониторами, качественной звуковой аппаратурой (внутренней и внешней);

WI-FI;

USB-порты для зарядки гаджетов во время движения;.

система кондиционирования в кабине водителя и салоне.

места для кресел колесных, детских колясок;

место для собаки-поводыря.

И это еще не все

Предприятие ожидает еще 16 новеньких троллейбусов. Следующая партия пассажирских машин должна прийти в конце января или в начале февраля 2026 года.

Проект реализуется в сотрудничестве с партнерами из Европейского Союза и Европейского банка реконструкции и развития. Фото: Хмельницкий, мэрия

Завершающую поставку законтрактованных троллейбусов Хмельницкий Черниговский автозавод осуществит в марте 2026-го.