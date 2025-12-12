Хмельницький парк "рогатих" машин знову зріс, але це ще не все

Отримувачем техніки є комунальне підприємство" Електротранс". Починаючи з середини весни нинішнього року, український виробник передав автопарку комунальників 28 нових тролейбусів.

Як йдеться у релізі міської ради, загалом Чернігівський завод відвантажить у Хмельницький 44 тролейбуси, з яких 10 одиниць мають автономний хід до 20 кілометрів.

Читайте також Перший український тролейбус "Барвінок" виїде на маршрути Хмельницького

Підсилять старі та відкриють нові маршрути

"Вісім нових тролейбусів найближчими днями виїдуть на маршрути Хмельницького. Чотири з них класичні, а ще чотири – на автономному ходу до 20 км", – поділився новизною директор ХКП "Електротранс" Сергія Бобуха, уточнивши, що це станеться вже в наступний понеділок.

Усі "Барвінки" відповідають сучасним світовим стандартам і запропонований комфорт та зручності жителям міста будуть до вподоби. Фото: Хмельницький, мерія

Особливості нових машин:

системи відеоспостереження в салоні і зовні;

теплова кнопка на дверях;

моніторами, якісною звуковою апаратурою (внутрішньою і зовнішньою);

WI-FI;

USB-порти для заряджання гаджетів під час руху;.

система кондиціонування у кабіні водія та салоні.

місця для крісел колісних, дитячих візків;

місце для собаки-поводиря.

Читайте також У Хмельницькому працюватимуть вітчизняні тролейбуси з автономним ходом на 20 кілометрів

І це ще не все

Підприємство очікує ще 16 новеньких тролейбусів. Наступна партія пасажирських машин має прийти наприкінці січня або на початку лютого 2026 року.

Проєкт реалізовується у співпраці із партнерами з Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Фото: Хмельницький, мерія

Завершальне постачання законтрактованих тролейбусів Хмельницький Чернігівський автозавод здійснить у березні 2026-го.