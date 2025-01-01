У Хмельницькому працюватимуть вітчизняні тролейбуси з автономним ходом на 20 кілометрів

Ці машини, як і в попередній партії, придбані у співпраці з ЄБРР та європейськими партнерами. Про це пише на своєму сайті Хмельницька міськрада.

Загалом законтрактовано 44 тролейбуси, з яких 10 машин матимуть частковий автономний хід. Акумуляторні версії дозволяють без контактної мережі пройти до 20 кілометрів.

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Нині транспортники збирають зауваження та пропозиції від водіїв для передачі пропозицій виробнику. Нагадаємо, розробником та виробником цих сучасних пасажирських машин є завод "Еталон", що у Чернігові.

У процесі виготовлення кожного чернігівського тролейбуса бере участь понад 50 підприємств з усіх регіонів України. Своєрідний аутсорсинг у забезпеченні підприємства необхідними компонентами дозволяє "Еталону" більше зосереджуватися на основних виробничих процесах.

Фото: Хмельницький, мерія

Саме тому пасажирські машини відповідають світовим стандартам громадського транспорту, починаючи з системи нахилу рівня підлоги тролейбуса на зупинках під час посадки-висадки пасажирів (kneeling) до GPS-трекерів, камер відеоспостереження й часткового автономного ходу.

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Електротранспортники вже перерахували інновації у нових пасажирських машинах, виділивши найбільш важливі:

системи відеоспостереження в салоні та зовні;

теплова кнопка на дверях;

монітори, якісна звукова апаратура (внутрішньою і зовнішньою);

WI-FI;

USB-порти для заряджання гаджетів під час руху тощо.

системи кондиціонування у кабіні водія та у салоні.

зона для крісел колісних, дитячих візків та місце для собаки-поводиря.

Фото: Хмельницький, мерія

Наступну партію з десяти машин Хмельницький отримає до Дня міста, що відзначається в останню суботу вересня, тобто цього разу 27 вересня. Завершити постачання усіх законтрактованих машин завод має у березні 2026 року.

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Враховуючи 44 замовлених тролейбусів, місто вже з весни наступного року оновить свій парк електротранспорту на понад 90%.