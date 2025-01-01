В Хмельницком будут работать отечественные троллейбусы с автономным ходом на 20 километров

Эти машины, как и в предыдущей партии, приобретены в сотрудничестве с ЕБРР и европейскими партнерами. Об этом пишет на своем сайте Хмельницкий горсовет.

В общем законтрактовано 44 троллейбуса, из которых 10 машин будут иметь частичный автономный ход. Аккумуляторные версии позволяют без контактной сети пройти до 20 километров.

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Сейчас транспортники собирают замечания и предложения от водителей для передачи предложений производителю. Напомним, разработчиком и производителем этих современных пассажирских машин является завод "Эталон", что в Чернигове.

В процессе изготовления каждого черниговского троллейбуса принимает участие свыше 50 предприятий из всех регионов Украины. Своеобразный аутсорсинг в обеспечении предприятия необходимыми компонентами позволяет "Эталону" больше сосредотачиваться на основных производственных процессах.

Фото: Хмельницкий, мэрия

Именно поэтому пассажирские машины соответствуют мировым стандартам общественного транспорта, начиная с системы наклона уровня пола троллейбуса на остановках во время посадки-высадки пассажиров (kneeling) до GPS-трекеров, камер видеонаблюдения и частичного автономного хода.

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Электротранспортники уже перечислили инновации в новых пассажирских машинах, выделив наиболее важные:

системы видеонаблюдения в салоне и снаружи;

тепловая кнопка на дверях;

мониторы, качественная звуковая аппаратура (внутренней и внешней);

WI-FI;

USB-порты для зарядки гаджетов во время движения и тому подобное.

системы кондиционирования в кабине водителя и в салоне.

зона для кресел колесных, детских колясок и место для собаки-поводыря.

Фото: Хмельницкий, мэрия

Следующую партию из десяти машин Хмельницкий получит ко Дню города, что отмечается в последнюю субботу сентября, то есть на этот раз 27 сентября. Завершить поставки всех законтрактованных машин завод должен в марте 2026 года.

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Учитывая 44 заказанных троллейбусов, город уже с весны следующего года обновит свой парк электротранспорта более чем на 90%.