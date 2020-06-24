Мелкий китайский автопроизводитель задолжал кредиторам около 30 миллиардов юаней – 425 миллионов долларов.

Даже по китайским меркам компания Lifan является крупным автопроизводителем, также выпускающим автобусы и мототехнику. Однако дела у компании в последнее время идут не слишком хорошо, и вскоре она может перейти в собственность настоящего гиганта – Geely.

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Агентство Reuters сообщает, что Geely собирается купить контрольный пакет акций Lifan и инвестировать в восстановление бренда. Таким образом, Lifan пополнит список марок, подконтрольных Geely, среди которых уже есть Volvo, Lotus, Polestar, Lynk&Co и Smart, которым китайская компания концерн владеет совместно с Daimler.

Сейчас в судах Китая рассматриваются около 400 исков от кредиторов с требованием о взыскании с Lifan трех миллиардов юаней, что составляет около 425 миллионов долларов. Одной из причин банкротства стало резкое падение продаж новых автомобилей в Китае во время и после коронавируса, продажи сократились в десять раз.

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