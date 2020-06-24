Дрібніший китайський автовиробник завинив кредиторам близько 30 мільярдів юанів – 425 мільйонів доларів.

Навіть за китайськими мірками компанія Lifan є великим автовиробником, що також випускає автобуси та мототехніку. Однак справи у компанії останнім часом йдуть не надто добре і незабаром вона може перейти у власність справжнього гіганта – Geely.

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Агентство Reuters повідомляє, що Geely збирається придбати контрольний пакет акцій Lifan і інвестувати у відновлення бренду. Таким чином, Lifan поповнить список марок, підконтрольних Geely, серед яких вже є Volvo, Lotus, Polestar, Lynk&Co та Smart, яким китайська компанія концерн володіє спільно з Daimler.

Наразі в судах Китаю розглядаються близько 400 позовів від кредиторів з вимогою стягнення з Lifan трьох мільярдів юанів, що становить близько 425 мільйонів доларів. Однією з причин збанкрутіння стало різке падіння продажів нових автомобілів у Китаї під час та після коронавірусу, продажі скоротились вдесятеро.

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