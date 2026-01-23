Водородную Honda CR-V e:FCEV больше не выпускают: какая причина

Причина прозаична - Honda сворачивает производство текущего поколения топливных элементов, которые выпускаются на совместном предприятии Fuel Cell System Manufacturing вместе с General Motors. Именно эти установки используются в CR-V e:FCEV, поэтому без них модель фактически обречена, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

По официальному заявлению Honda, сборка CR-V e:FCEV в Центре производства производительных автомобилей в Огайо будет продолжаться до тех пор, пока все имеющиеся топливные элементы FSCM не будут использованы или перенаправлены на другие проекты. После этого водородный CR-V повторит судьбу Clarity Fuel Cell, оставшись лишь в истории бренда. Точные сроки завершения производства не называют, но модель все еще доступна для лизинга в Калифорнии, поскольку это единственный штат с развитой водородной инфраструктурой в США.

Редкий, но не провальный

Honda традиционно не раскрывает полные данные по продажам водородных моделей, однако представитель компании подтвердил журналистам, что в Калифорнии было передано в лизинг около 200 экземпляров CR-V e:FCEV. Цифра скромная, но для сегмента водородных авто она вполне конкурентная. Для сравнения - Toyota за прошлый год реализовала 210 седанов Mirai.

Дорогой эксперимент с богатой комплектацией

Лизинговое предложение выглядело довольно привлекательно - трехлетний контракт стоил 459 долларов в месяц с первоначальным взносом 2959 долларов. Дополнительным бонусом был кредит на водородное топливо в размере 15 000 долларов.

За эти деньги клиенты получали хорошо оснащенный кроссовер. В перечень опций входили электропривод задних дверей, 18-дюймовые колеса, обивку из биокожи, подогрев передних сидений и руля, 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, 9-дюймовая мультимедийная система, премиальная аудиосистема Bose с 12 динамиками, беспроводная зарядка для смартфонов и двухзонный климат-контроль.

Водород + розетка

Силовая установка Honda CR-V e:FCEV сочетает водородный топливный элемент с плагин-гибридной системой, что позволяет проехать до 47 км исключительно на электротяге. Это существенно снижает потребление водорода в городских условиях. Кроссовер оснащен батареей на 17,7 кВт-ч и баллонами для 4,3 кг водорода. Передний электромотор развивает 174 л.с. и 310 Нм крутящего момента, а общий запас хода по стандарту EPA достигает 435 км.

Honda не ставит крест на водороде

Несмотря на будущее исчезновение CR-V e:FCEV, Honda не отказывается от водородных технологий в целом. Компания уже работает над топливными элементами нового поколения, полностью разработанными собственными силами. Они должны стать основой для расширения водородного бизнеса как одного из ключевых направлений в будущем.