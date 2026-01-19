Кроссовер Honda CR-V от лицеистов уже на передовой

Это учебное заведение с 2022 года проводит регулярные ярмарки, к которым присоединяется как детвора, так и учителя и родительское сообщество лицея. В продажу идут домашняя выпечка, сладости, творческие инициативы, а собранные средства направляются на реальную поддержку фронта.

Как рассказывается на своей ФБ-странице общественной организации "Защита – объединение волонтеров", 155 тысяч гривен собрано во время четырех благотворительных ярмарок. Они стали еще одним доказательством того, что даже школьное сообщество способно закрывать важные потребности военных.

Honda CR-V будет служить пограничникам

За эти деньги и купили кроссовер Compact Recreational Vehicle, что в переводе с английского языка означает "компактный автомобиль для отдыха".

Провели купленный автомобиль всем лицеем – в этой машине донат каждого. Фото: Защита – объединение волонтеров

Машина надежная и не прихотливая в обслуживании. 150-сильный дизельный двигатель i-DTEC N22B с коробкой-автоматом и полным приводом вытянут и по грязи, и по снежной целине.

Откуда пригнали

Авто было найдено и куплено в Великобритании, доставлено в Хмельницкий, проверено и полностью подготовлено к эксплуатации: заменена резина, аккумулятор и выполнены необходимые технические работы.

"Деньги на покупку машины собрали в том году осенью. В ноябре ярмарки проводили в течение четырех пятниц подряд. Такой был марафон. Средства, которые удалось аккумулировать, это 155 тысяч гривен, были потрачены на приобретение машины. Мы приносили много вкусностей, испеченных дома", – рассказывает директор лицея Павел Юрковский.

Руль здесь с правой стороны, но у наших армейцев это уже классика – праворульных внедорожников в подразделениях хватает. Фото: Защита – объединение волонтеров