Honda хочет создать самые эффективные гибриды в мире

Ранее Honda уже намекала на замедление производства гибридов, а теперь японский автопроизводитель подтвердил, что хочет полностью сосредоточиться на гибридных силовых установках. Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе заявил, что спрос на гибриды растет.

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Он рассказал журналистам Autocar, что учитывая это, компания стремится запустить новый парк гибридных моделей с “самым эффективным в мире” силовым агрегатом внутреннего сгорания и электрическим двигателем, отмечает генеральный директор.

Глава Honda также добавил, что силовая установка будет меньше и легче, текущей системы бренда. Кроме того, ее диапазон оборотов увеличат на 40%. По данным компании, такая установка должна обеспечить повышение эффективности примерно на 10 процентов.

В планах японского автопроизводителя – выпустить 13 новых глобальных моделей с новой гибридной системой до 2030 года. Одним из самых приоритетных рынков для бренда все еще остается Северная Америка, где планируется внедрение гибридных версий в линейки кроссоверов Passport и Pilot.

Мибе не раскрыл, какие модели Honda первыми получат новый гибридный силовой агрегат, но он сказал, что эта установка будет сочетаться с существующими 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями компании. Несмотря на это, компания не будет полностью отказываться от электромобилей.

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Автопроизводитель продолжит производство своих будущих электромобилей 0 Series, включая новый седан и внедорожник. Мибе отметил: “Мы хотели бы видеть бизнес аккумуляторных электромобилей основой нашего бизнеса с 2030 года”. Электромобили Honda 0 SUV и 0 Saloon появятся на рынке примерно в 2026 году.