Honda хоче створити найефективніші гібриди у світі

Раніше Honda вже натякала на уповільнення виробництва гібридів, а тепер японський автовиробник підтвердив, що хоче повністю зосередитись на гібридних силових установках. Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе заявив, що попит на гібриди зростає.

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Він розповів журналістам Autocar, що з огляду на це, компанія прагне запустити новий парк гібридних моделей з “найефективнішим у світі” силовим агрегатом внутрішнього згоряння та електричним двигуном, зазначає генеральний директор.

Очільник Honda також додав, що силова установка буле меншою та легшою, за поточну систему бренду. Крім того, її діапазон обертів збільшать на 40%. За даними компанії, така установка повинна забезпечити підвищення ефективності приблизно на 10 відсотків.

У планах японського автовиробника – випустити 13 нових глобальних моделей з новою гібридною системою до 2030 року. Одним з найпріоритетніших ринків для бренду все ще залишається Північна Америка, де планується впровадження гібридних версій в лінійки кросоверів Passport та Pilot.

Мібе не розкрив, які моделі Honda першими отримають новий гібридний силовий агрегат, але він сказав, що ця установка буде поєднуватися з існуючими 1,5- та 2,0-літровими бензиновими двигунами компанії. Попри це, компанія не буде повністю відмовлятись від електромобілів.

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Автовиробник продовжить виробництво своїх майбутніх електромобілів 0 Series, включаючи новий седан і позашляховик. Мібе зазначив: “Ми хотіли б бачити бізнес акумуляторних електромобілів основою нашого бізнесу з 2030 року”. Електромобілі Honda 0 SUV та 0 Saloon з'являться на ринку приблизно у 2026 році.