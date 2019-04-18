В течении ближайших пяти лет китайско-японская компания Dongfeng Honda выведет на рынок Китая дюжину электрокаров, первым из которых будет кроссовер, представленный в Шанхае под именем X-NV.

На автосалоне в Шанхае дебютировал концепт Honda X-NV, который представляет собой электрокар на базе паркетника Honda XR-V – китайской версии HR-V. Попробуйте не запутаться.

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Электро-кросс дебютировал в статусе предсерийного концепта и уже в этом году новинка встанет на конвейер. Honda X-NV разработан совместным предприятием Dongfeng Honda. Интересно, что электромобиль на основе HR-V уже продается в Китае – такую модель выпустила китайская компания GAC под названием VE-1 Sport EV.

Новый кроссовер Dongfeng Honda будет конкурентом GAC Honda, причем оба будут иметь одинаковые силовые установки. Автомобиль оснащается батареей на 53,6 кВт*ч, которая обеспечивает ему запас хода до 340 км на одном заряде (NEDC). Производитель, однако, отмечает, что двигаясь со скоростью не более 60 км/ч, можно покрыть расстояние в 430 км. Мощность электромотора – 163 л.с.

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