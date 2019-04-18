Протягом найближчих п'яти рокі китайсько-японська компанія Dongfeng Honda виведе на ринок Китаю д.жину електрокарів, першим з яких буде кросовер, представлений у Шанхаї під іменем X-NV.

На автосалоні у Шанхаї дебютував концепт Honda X-NV, що представляє собою електрокар на базі паркетника Honda XR-V – китайської версії HR-V. Спробуйте не заплутатись.

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Електро-крос дебютував у статусі передсерійного концепту і вже цього року новинка стане на конвеєр. Honda X-NV розроблений спільним підприємством Dongfeng Honda. Цікаво, що електромобіль на основі HR-V вже продається у Китаї – таку модель випустила китайська компанія GAC під назвою VE-1 Sport EV.



Новий кросовер Dongfeng Honda буде конкурентом GAC Honda, причому обидва матимуть однакові силові установки. Автомобіль оснащується батареєю на 53,6 кВт*год, котра забезпечує йому запас ходу до 340 км на одному заряді (NEDC). Виробник, однак, зазначає, що рухаючись зі швидкістю не більше 60 км/год, можна покрити відстань у 430 км. Потужність електромотора – 163 к.с.

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