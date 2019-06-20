Когда-то его использовали для перевозки мопедов и мотоциклов первые дилеры Нonda в США.

Компания American Honda отмечает свой 60-летний юбилей в этом году. Подарком себе стал отреставрированный пикап Chevrolet Apache 10 образца 1961 года.

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В 1959 году Honda вышла на рынок Соединенных Штатов, предлагая мототехнику. Не имея собственных машин для логистических нужд, компания закупила партию пикапов Chevrolet Apache, на которых мотоциклы развозились по автосалонам дилеров. Гибкость решений позволила “Хонде” уже в 1965 году стать самой популярной маркой мотоциклов в США.

Honda восстановила Apache не просто до оригинального состояния, а еще и обеспечила соответствующей аутентичной графикой на кузове. Полутонный пикап приводится в движение 3,9-литровым V8, который сочетается с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Производительность агрегата составляет 160 лошадиных сил.

Однако Honda не остановилась на полпути в воспроизведении исторических деталей. В кузове пикапа можно увидеть пару байков. Точно такие же Honda CB160 и мопед можно увидеть на архивном фото, которое использовали как образец при реставрации.

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