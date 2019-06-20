Колись його використовували для перевезення мопедів і мотоциклів перші дилери Нonda у США.

Компанія American Honda відзначає свій 60-річний ювілей цього року. Подарунком собі став відреставрований пікап Chevrolet Apache 10 зразка 1961 року.

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У 1959 році Honda вийшла на ринок Сполучених Штатів, пропонуючи мототехніку. Не маючи власних машин для логістичних потреб, компанія закупила партію пікапів Chevrolet Apache, на яких мотоцикли розвозились по автосалонах дилерів. Гнучкість рішень дозволила “Хонді” вже у 1965 році стати найпопулярнішою маркою мотоциклів у США.

Honda відновила Apache не просто до оригінального стану, а ще й забезпечила відповідною автентичною графікою на кузові. Півтонний пікап приводиться в рух 3,9-літровим V8, який поєднується з 3-ступінчатою механічною коробкою передач. Продуктивність агрегата становить 160 кінських сил.

Однак Honda не зупинилась на півдорозі у відтворенні історичних деталей. У кузові пікапа можна побачити пару байків. Точнісінько такі ж Honda CB160 та мопед можна побачити на архівному фото, яке використовували за взірець при реставрації.

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