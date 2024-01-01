Honda подтвердила производство нового поколения Prelude нового поколения Prelude

Как передает Carscoops, серийная версия прошлогодней концепции Prelude поступит в продажу в Европе. Honda покажет ее на Фестивале скорости в Гудвуде в этом месяце.

Читайте также: Каким может быть преемник Honda NSX: фото

Компания поделилась официальным изображение новинки рядом с оригинальным Prelude первого поколения 1979-82 годов. Honda заявила, что первый новая модель сочетает удовольствие от вождения с эффективностью благодаря новой гибридной трансмиссии.

Автопроизводитель не раскрыл технические характеристики силового агрегата. Как сообщают, вероятно, модель использует тот же 2,0-литровый агрегат e-HEV, который работает с двумя электромоторами, что имеют Civic и Accord.

Также интересно: Honda CB1000 Hornet приближается к производству

"Новый Prelude не только отмечает последнюю главу в нашей истории гибридов, постоянно развивающейся, но также является продуктом 25 лет пионерских исследований и разработок. Кроме того, Prelude демонстрирует неизменную важность гибридных силовых агрегатов как части стратегии электрификации автомобилей Honda", — сказал главный инженер Honda Томоюки Ямагами, вспоминая первый гибрид Honda Insight 1999 года.