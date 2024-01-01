Каким может быть преемник Honda NSX: фото

Как передает Autoevolution, виртуальный художник, известный в сети как automotivedesignplanet, решил создать полностью электрическую генерацию культового NSX, ведь первое и второе поколение модели было исключительно с ДВС и гибридом соответственно.

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Сам дизайнер разработал концепцию полностью электрического спортивного автомобиля с центральным расположением двигателя от Honda, таким образом предоставив ему черты, присущих гиперкарам.

Воображаемая модель является конкурентом Rimac Nevera, Lotus Evija или Tesla Roadster 2.0. Как отметил автор, этот NSX будет иметь уникальный дизайн и "современную технологию аккумуляторов, что предлагает впечатляющий запас хода и мощность".

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Несмотря на то, что официальных заявлений от японского автопроизводителя о планах создать электрического преемника NSX не было, воображаемая модель, которую создал дизайнер, выглядит достаточно реалистично и вполне соответствует стилю Honda.