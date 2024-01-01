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Яким може бути наступник Honda NSX: фото

Honda планує розширювати свій модельний ряд, особливо для ринку США. Попри те, що офіційних заяв про наміри створити наступника спорткара NSX не було, автомобільні фанати активно діляться власними уявленнями майбутньої моделі.
Дизайнер створив Honda NSX нового покоління: фото - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Неофіційне зображення нової Honda NSX

Данило Северенчук
logo3 липня, 10:27
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Як передає Autoevolution, віртуальний художник, відомий в мережі як automotivedesignplanet, вирішив створити повністю електричну генерацію культового NSX, адже перше та друге покоління моделі було виключно з ДВЗ та гібридом відповідно.

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Сам дизайнер розробив концепцію повністю електричного спортивного автомобіля із центральним розташуванням двигуна від Honda, таким чином надавши йому рис, притаманних гіперкарам.

Уявна модель є конкурентом Rimac Nevera, Lotus Evija або Tesla Roadster 2.0. Як зазначив автор, цей NSX матиме унікальний дизайн та «сучасну технологію акумуляторів, що пропонує вражаючий запас ходу та потужність».

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Попри те, що офіційних заяв від японського автовиробника про плани створити електричного наступника NSX не було, уявна модель, яку створив дизайнер, виглядає досить реалістично й цілком відповідає стилю Honda.

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