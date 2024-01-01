Яким може бути наступник Honda NSX: фото

Як передає Autoevolution, віртуальний художник, відомий в мережі як automotivedesignplanet, вирішив створити повністю електричну генерацію культового NSX, адже перше та друге покоління моделі було виключно з ДВЗ та гібридом відповідно.

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Сам дизайнер розробив концепцію повністю електричного спортивного автомобіля із центральним розташуванням двигуна від Honda, таким чином надавши йому рис, притаманних гіперкарам.

Уявна модель є конкурентом Rimac Nevera, Lotus Evija або Tesla Roadster 2.0. Як зазначив автор, цей NSX матиме унікальний дизайн та «сучасну технологію акумуляторів, що пропонує вражаючий запас ходу та потужність».

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Попри те, що офіційних заяв від японського автовиробника про плани створити електричного наступника NSX не було, уявна модель, яку створив дизайнер, виглядає досить реалістично й цілком відповідає стилю Honda.