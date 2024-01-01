Honda підтвердила виробництво нового покоління Prelude

Як передає Carscoops, серійна версія минулорічної концепції Prelude надійде в продаж у Європі. Honda покаже її на Фестиваль швидкості в Гудвуді цього місяця.

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Компанія поділилась офіційним зображення новинки поряд з оригінальним Prelude першого покоління 1979-82 років. Honda заявила, що перший нова модель поєднає задоволення від водіння з ефективністю завдяки новій гібридній трансмісії.

Автовиробник не розкрив технічні характеристики силового агрегата. Як повідомляють, ймовірно, модель використовує той самий 2,0-літровий агрегат e-HEV, який працює з двома електромоторами, що мають Civic та Accord.

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«Новий Prelude не тільки відзначає останню главу в нашій історії гібридів, що постійно розвивається, але також є продуктом 25 років піонерських досліджень і розробок. Крім того, Prelude демонструє незмінну важливість гібридних силових агрегатів як частини стратегії електрифікації автомобілів Honda», — сказав головний інженер Honda Томоюкі Ямагамі, згадуючи перший гібрид Honda Insight 1999 року.