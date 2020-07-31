Определенное количество сотрудников офисов теперь задействовано на производстве завода японского производителя в штате Огайо.

В электронном письме, отправленном генеральным менеджером завода Honda, сотрудникам, работающим в секторах бухгалтерского учета, закупок, исследований и разработок, было предложено работать на фабрике.

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Как сообщает Motor1, каждое из указанных подразделений компании должно выделить для работы на производстве определенное количество своих работников. “Независимо от того, хотели вы этого или нет, вы можете быть частью этого”, – сказал неназванный работник. “Сначала они брали волонтеров, но я понял, что они не получили много добровольцев для этой деятельности, и тогда они сделали это обязательным”.

В своем электронном письме Honda отметила, что существует ряд причин нехватки работников, среди которых вынужденные отпуска, из-за COVID-19 и сокращение штата.

“Из-за сильного спроса покупателей на нашу продукцию и необходимость тщательного управления производством во время пандемии COVID-19, мы сталкиваемся с некоторыми временными проблемами с персоналом, которые нуждаются в поддержке сотрудников, которые обычно не работают на производстве. Мы прибегали к таким временным мерам в прошлом, и усердно трудимся над привлечением и наймом рабочих для поддержки наших производственных нужд”, – заявил представитель компании изданию.

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